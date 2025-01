Milan Futuro, Bonera: "Felici per Bartesaghi, ma noi perdiamo giocatori e siamo corti"

AFP via Getty Images

Ilpareggia in casa contro il Rimini e resta nella zona calda della classifica. Daniele, tecnico dei rossoneri, analizza soprattutto la gara dei nuovi arrivati: "La C è una categoria particolare, Camporese e Magrassi hanno un curriculum importante e si sono subito calati nella nuova realtà mentre Ianesi e Quirini hanno già un'esperienza lunga in C e questo fa la differenza, perché vanno ad arricchire un gruppo che sta crescendo piano piano. Sono sicuro che, al di là delle difficoltà, riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni e a chiudere la stagione in buona posizione.

Il mercato? Siamo contenti che i giocatori vadano in prima squadra, oggi è entrato Bartesaghi, ma se salgono in Serie A poi noi siamo corti a livello numerico. Valuteremo fino alla prossima settimana cosa fare".