Getty Images

Il Milan ribalta il Parma e vince clamorosamente a San Siro nella 22esima giornata di Serie A: finisce 3-2, con i rossoneri che segnano il pareggio e il gol vittoria dopo il 90' grazie a Tijjani Reijnders e Samuel Chukwueze.Una partita segnata da scelte forti, la sostituzione di Rafael Leao e Theo Hernandez all'intervallo sull'1-1, gialli pesanti, quello che farà saltare il derby con l'Inter a Youssouf Fofana, e tensione alle stelle, con l'acceso confronto dopo il fischio finale tra Davide Calabria e Sergio Conceiçao.Il terzino italiano è intervenuto a DAZN al termine della partita: le sue dichiarazioni.

- "Sono cose di campo. un malinteso tra noi due, ci tenevamo a questa partita. L'adrenalina era bella alta e ci siamo chiariti, non abbiamo capito una cosa a vicenda. E' abbastanza normale nel calcio. E basta, finito. Mi sono messo a ridere perché ho rivisto le immagini adesso. Chiedo anche scusa perché non è una cosa bella. La cosa che interessava più è la squadra e che ha ribaltato la partita. Comunque ha dato la scossa e va bene".- "Credo ci siano mancati inserimenti nel primo tempo. Loro hanno giocato bene e non sono facili da affrontare. Abbiamo provato a girarla e trovare occasioni, ci è mancata quantità in area".

- "Come sto? Bella domanda, la più sincera tra tutte. Sono sincero, non è un'annata positive come altre. Ci sono situazioni non semplici, anche private e personali che non sa nessuno, lontane dal campo. Non mi va neanche troppo di parlarne sinceramente. Voglio concludere nel migliore dei modi questa stagione e pensare al bene del Milan, a cui tengo anche più che a me stesso. Sto provando a restare concentrato, è la cosa più bella che posso fare. Possono capitare nel percorso situazioni come quella di oggi. Non è stata semplice ma mi auguro che possa finire meglio".