Milan: ora due acquisti, ma anche Theo e Leao sono da "ricomprare"

Redazione Calciomercato

“Chiedete scusa a Fonseca: un signore. Un signor allenatore che con gentilezza e modi garbati aveva tentato di evidenziare i mali del Milan prima che fosse troppo tardi”.Questo commento era già impostato per continuare così, sulla falsariga che avete appena letto “tra virgolette”, quando invece- prima che fosse troppo tardi -. Il risultato diventa addirittura entusiasmante in prospettiva 4° posto (o 5°, dipenderà dal ranking con vista Champions League).. Il Milan se la cava ed esulta. Non esiste controprova ma è comunque probabile,. Con il nuovo allenatore, invece è successo:e tutti all’attacco, ribaltone finale e festa in piazza.. Per il francese l’ennesima bocciatura. Per il portoghese forse l’attenuante delle condizioni fisiche imperfette. Al contrario del famoso “cooling break” di un girone fa,: segno checon Sergio Conceicao, che pure ha trovato il modo (giustamente) di rimproverare platealmente Calabria , capitano di religione “protestante” al momento della sostituzione.Il risultato cambia la classifica,. Non possono giocare così, i due giocatori più forti e pagati del Milan. Non possono per rispetto verso tutti (tifosi, compagni e società), nonché verso se stessi.. Alla fine il Milan festeggia dunque una vittoria che con Conceicao è arrivata e forse - anche se non c’è controprova - con Fonseca non sarebbe arrivata. Mae un centrocampista di ricambio. Due acquisti nella prossima settimana di mercato., perché il talento non si dimentica negli spogliatoi, né si spreca così.