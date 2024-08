Okafor salva il Milan (ancora una volta): il piano di Fonseca per il futuro

AFP via Getty Images

Impossibile per un appassionato dimenticarsene. È un’espressione sportiva – prettamente calcistica coniata il il 13 dicembre 1931 a Torino, fra l'Italia e l'Ungheria, in una partita valida per la Coppa Internazionale vinta dall’Italia all’ultimo secondo grazie a un gol proprio di Cesarini – utilizzata per indicare un fatto, un’azione importante, una rete realizzata durante i minuti conclusivi e di recupero., mezzala della Juventus nella prima metà degli anni 30 del XX secolo, il quale realizzò diversi gol nei minuti finali di partita.

Entrato all’82’ al posto del capitano Davide Calabria ( la cui sostituzione è stata accolta da una dose energica di fischi da parte del pubblico di fede rossonera presente a San Siro ), l’attaccante svizzero ha apposto la propria firma sul debutto stagionale dei rossoneri in questo campionato di Serie A.. E anche ieri sera ne ha dato la perfetta dimostrazione. Reijnders amministra il pallone in mezzo al campo, si libera della pressione avversaria e gira sulla destra per Musah. Stop, uno sguardo al centro e cross a mezza altezza per un inserimento da dietro verso l’area.. Ma l’elvetico non è nuovo a questi salvataggi in extremis per la formazione meneghina.

Sono 7 le sue marcature in Serie A, di cui 6 sono arrivate da subentrato. Andando ad analizzare tutti i suoi gol in rossonero in campionato, ci sono almeno tre episodi che saltano immediatamente all’occhio, dando prova di quanto Okafor sia stato determinante nell’ultima annata. Udinese-Milan, 20 gennaio: gol del 3-2, quello che completa la rimonta, al 93’. Lazio-Milan del 1° marzo: gol partita al minuto 88. Sassuolo-Milan di metà aprile: rete del 3-3 a sei minuti dalla fine. Tutti in trasferta, guarda caso.(una media di circa 30 minuti a match, con sole 6 presenze da titolare)

Okafor sta bene, è in buona forma (pur essendo stato convocato dalla Svizzera a Euro 2024) e ha già fatto vedere – contro il Monza, nel Trofeo Berlusconi – tutta la voglia che ha di incidere, di essere importante per questa squadra.E allora– a partire già, in realtà, da questi 12 giorni che ci separano dalla chiusura di questa sessione estiva di calciomercato –

Gli Europei in terra tedesca non sono andati come lo svizzero si aspettava: il commissario tecnico Yakin non gli ha concesso spazio, relegandolo in fondo alla fila tra le scelte del reparto offensivo., chiaramente,. E in un periodo nel quale si è parlato tanto di mercato (alcune indiscrezioni lo indicavano come pedina di scambio nell’affare con Tammy Abraham, centravanti inglese della Roma) e di liste per Serie A e Champions League (una possibile esclusione sembrava essere nell’aria), ecco che una rete scaccia pensieri era esattamente ciò che serviva. Senz’altro,– già decisivo nei suoi primi minuti in rossonero – e possa scalzare Luka Jovic nelle gerarchie di Paulo Fonseca.(a testa bassa, dando sempre tutto se stesso a Milanello)

