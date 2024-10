Milan Futuro, Bonera non ci sta: "Espulsione di Ballo Touré inesistente, rovinata una partita dominata per 70'"

AFP via Getty Images

Il Milan Futuro non ingrana e ancora una volta, sotto gli occhi tra l'altro del duo Kirowski-Ibrahimovic, la seconda squadra rossonera esce sconfitta sul proprio campo. I rossoneri impegnati in Serie C lasciano altri 3 punti per strada, questa volta contr la Legnago Salus che ora occupa l'ultimo posto in classifica proprio a pari punti con gli uomini di Bonera. L'allenatore del Milan Futuro in conterenza stampa però non ci sta, criticando esplicitamente l'espulsione rimediata per doppio giallo da Fode Ballo Touré che, arrivata sul momentaneo 1-0, ha condizionato la gara fino all'1-3 finale.

“Passo indietro? No, non sono d’accordo su nulla. Per 70 minuti c'è stata una grande prestazione il problema è l'espulsione inventata completamente."Perché a furia di essere bravi ragazzi, di essere il "Futuro", tanto questi ragazzi sono giovani… No non ci sto! Dopo 70 minuti c'è stata l'espulsione inesistente. Ballo-Tourè era in possesso palla, se la sposta col destro, non so se viene pestato dall’avversario, l'arbitro dà il secondo giallo ed è finita la partita”.

“Cambio al 45esimo? Sì, c’è stata una richiesta del club e ovviamente dobbiamo assecondare quelle che sono le necessità della prima squadra”.“Tecnicamente conosciamo il valore di Liberali, l’ha detto anche mister Fonseca e sono d’accordo. Ci sono però delle situazioni tecnico-tattiche che devono combaciare con quelle che sono partita e caratteristiche dell’avversario. Loro oggi erano un avversario fisico ed ho preferito altri giocatori. Liberali comunque è un patrimonio del club e lo stiamo gestendo bene”.

“Deve fare un step in più lui sa che anch’io pretendo molto da lui. Questo percorso lo farà crescere. Quanto tempo ci vorrà per il clic nella sua testa? Nessuno lo sa, ma è un giocatore affidabile e un patrimonio del Milan”.