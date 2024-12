Milan Futuro-Caldiero Terme: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Andamento in campionato flop da mettere da parte, per, in vista del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C.La squadra B rossonera, sconfitta anche a Pesaro dalla Vis (Girone B), proverà a farsi strada nel torneo di categoria al cospetto dei veneti, anch'essi impelagati nei bassifondi del Girone A e che nella Coppa puntano a trovare quel palliativo in grado di cambiare gli umori stagionali.In caso di parità al 90', Milan Futuro e Caldiero Terme andranno ai supplementari ed eventualmente ai rigori: la partita si gioca in gara unica e senza andata e ritorno.

Milan Futuro-Caldiero Terme sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (251).Milan Futuro-Caldiero Terme, in streaming, sarà invece disponibile su NOW e Sky Go.