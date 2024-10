Milan Futuro penultimo e con il problema del gol: Bonera non rischia ma serve un cambio di passo

Se la Prima Squadra delè sprofondata, di nuovo, in un clima di incertezza dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina meglio sicuramente non sta la formazioneallenata da Bonera. Sabato scorso la neopromossaha superato a domicilio Zeroli e compagni che ora sono. Rossoneri che hanno palesato anche un certo nervosismo avendo chiuso la partita in nove uomini con le espulsioni di Coubis e Minotti.e nel prossimo turno ad attenderli c’è il Pescara primo in classifica. Dopo un avvio di stagione positivo sotto il profilo dei risultati, specialmente in coppa Italia, e del gioco la seconda squadra del club di via Aldo Rossi sta incontrando delle difficoltà evidenti a esprimersi come vorrebbe e potrebbe. Ed è proprio questo aspetto che preoccupa di più perché se è vero che il progetto ha come priorità la crescita dei giovani rispetto al risultato, in questo momento si fa fatica a trovare segnali di crescita netti da parte di qualche talento.Il passaggio del liceo all’Università del calcio non è così scontato, almeno all’inizio.come aveva spesso ripetuto Bonera sia in sede di presentazione del progetto che nelle prime conferenze stampa post partita.(Fall sta rendendo poco) non stanno portando i dividendi sperati. In attesa di gennaio, dove il mercato potrebbe correre in soccorso con l’arrivo di un nuovo attaccante, per il Milan Futuro si tratta di fare tesoro degli insegnamenti delle prime otto partite. D’altronde vincere aiuta a vincere anche quando si è giovani.