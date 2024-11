Milan Futuro: prima doppietta tra i “pro” per Zeroli, ma è un super Torriani a salvare il pari con il Sestri Levante

perché,Al Chinettcon i giovani rossoneri che sprecano una ghiotta occasione per uscire dalle sabbie mobili della classifica rimanendoTra le note positive della contesa c’è sicuramenteche segna prima con un bel colpo di testa e poi realizzando alla perfezione un calcio di rigore. Segnali importanti in ottica prima squadra da Kevin che sta crescendo molto in termini di personalità perché sulla cifra tecnica dubbi non ce ne sono mai stati.

Il portiere classe 2005, messosi già in grande evidenza nella tournée americana la scorsa estate con la Prima squadra, si è reso protagonista di almeno tre interventi, su Clemenza e Rosetti, che hanno evitato alla squadra una sconfitta pesante. Per Bonera c’è ancora tanto da lavorare perché la squadra sta soffrendo ancora in fase difensiva e paga la differenza in termini di esperienza e malizia con tutte le avversarie. La classifica non è certamente bella al momento ma ci sono margini di crescita evidenti sia sotto il profilo tecnico che in quello tattico.

4' e 38' rig. Zeroli (M), 30' Durmush (S), 63' Parravicini (S): Torriani; Magni (54' D'Alessio), Coubis, Bartesaghi, Bozzolan; Hodzic, Vos (54' Malaspina); Jimenez, Zeroli, Chaka Traoré (81' Omoregbe); Turco (81' Longo). A disp. Nava, Stalmach, Sia, Zukic. All. Daniele Bonera.Anacoura; Valentini, Pittino, Podda (46' Conti); Durmush (73' Pavanello), Raggio Garibaldi (73' Giorno), Rosetti, Furno; Oneto; Clemenza, Parravicini. A disp. Sias, Fusco, De Felice, Nenci, Sgambelluri, Brugugnone, Montebugnolli, Primasso. All. Andrea Scotto.

: Viapiana di Catanzaro.: Granata di Viterbo e Gigliotti di Lamezia Terme.: Rossini di Torino.: spettatori presenti 446. Un minuto di recupero nel primo tempo. Ammoniti Vos, Magni, Malaspina e Hodzic per il Milan Futuro; Podda, Rosetti, Pittino, Raggio Garibaldi e Oneto per il Sestri Levante.