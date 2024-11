Milan Futuro-Sestri Levante: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Dopo il pesante 4-1 incassato a Pescara nel recupero di giovedì, ilè chiamato a guardare già avanti. Prossima rivale il, a braccetto in classifica coi rossoneri a terzultimo e penultimo posto: per entrambe, nella sedicesima giornata del Girone B di Serie C, l'imperativo è vincere per risollevare le sorti di un'annata fin qui da dimenticare.Se la squadra B del Diavolo non coglie l'intera posta in palio da 4 turni, i liguri mancano l'appuntamento col successo da addirittura 8 partite: nell'ultimo turno, per i ragazzi di Scotto, brutto ko interno col Rimini (0-3).

* Partita: Milan Futuro-Sestri Levante* Data: domenica 24 novembre 2024* Orario: 17:30* Canale TV: Sky Sport (252)* Streaming: NOW, Sky GoTorriani; Magni, Minotti, Bartesaghi, Ballo-Tourè; Sandri, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Longo, Traorè. All. Bonera.

Anacoura; Valentini, Pittino, Primasso; Durmesh, Conti, Rosetti, Brunet, Furno; Clemenza, Parravicini. All. Scotto.Milan Futuro-Sestri Levante, in diretta tv, sarà visibile su Sky Sport (canale 252).Milan Futuro-Sestri Levante sarà disponibile anche in diretta streaming utilizzando NOW e Sky Go.