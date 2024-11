Milan Futuro, sconfitta pesante contro il Pescara: prima gioia per Turco, Vos delude

AC Milan via Getty Images

Troppo Pescara per un Milan Futuro sceso in campo all’Adriatico con diverse assenze importanti, Jiménez e Camarda su tutti. La capolista vince con un roboante 4-1 che non ammette repliche, per Bonera e i suoi ragazzi c’è subito l’occasione per rifarsi contro un Sestri Levante diretto avversario per la salvezza.- Una delle poche note liete della serata rossonera è stata la prima gioia di Nicolò Turco: l’attaccante classe 2004 arrivato in prestito la scorsa estate dal Salisburgo ha concretizzato di testa un ottimo assist di Samuele Longo. L’ex Juventus rappresenta un’opzione interessante per un attacco che fatica ancora a girare come dovrebbe.

- Chi invece ha deluso ampiamente è sicuramente il centrocampista olandese Silvano Vos. L’ex Ajax, tornato dal 1’ dopo un lungo periodo di assenza per infortunio, non è mai entrato in partita nonostante un bagaglio tecnico che, sulla carta, dovrebbe spiccare in un contesto come quello della terza serie. Da rivedere anche la difesa con Coubis e Zukic pasticcioni.RETI: 8' Pierozzi (P), 32' Tonin (P), 35' Merola (P), 53' Turco (M), 64' aut. Bartesaghi (P)Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi (46' Crialese); Valzania (65' Tunjov), Squizzato (46' De Marco), Dagasso; Merola (60' Ferraris), Tonin (72' Vergani), Cangiano. A disp. Saio, Profeta, Giannini, Meazzi, Bentivegna, Saccomanni, Mulé. All. Baldini.

: Torriani; D'Alessio (47' Magni), Zukic, Coubis, Bartesaghi; Vos (76' Omoregbe), Malaspina, Zeroli (60' Hodzic); Traoré (47' Turco), Longo, Ballo-Touré (47' Sandri). A disp. Nava, Bozzolan, Sia, Minotti. All. Daniele Bonera.: Rinaldi di Bassano del Grappa.: Piastrelli di Fermo e Tagliaferri di Faenza.Pacella di Roma 2.: Spettatori 6.098. Recupero 1' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo. Ammoniti Valzania e Brosco per il Pescara; D'Alessio e Zeroli per il Milan Futuro.