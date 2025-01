Milan Futuro-Rimini: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

AAA, vittoria cercasi., nella ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C, hanno assoluto bisogno di un successo per invertire l'inerzia negativa di dicembre e gennaio.Se i rossoneri restano nelle ultime posizioni della classifica, al momento distanti dalla zona salvezza, i romagnoli - reduci dallo 0-0 nell'andata delle semifinali di Coppa Italia a Trapani - sono in piena bagarre Playoff ed hanno l'opportunità di allungare sulle inseguitrici per ritrovare morale ed entusiasmo in vista del periodo decisivo della stagione.Data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere Milan Futuro-Rimini in diretta streaming, sono notizie disponibili in questa pagina.

MILAN FUTURO-RIMINI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING* Partita: Milan Futuro-Rimini* Data: domenica 26 gennaio 2025* Orario: 15:00* Canale TV: Sky Sport (256)* Streaming: NOW, Sky GoPROBABILI FORMAZIONIMILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Minotti; Fall, Zeroli, Sandri, Malaspina, D’Alessio; Ianesi, Magrassi. All. Bonera.RIMINI FC (3-5-1-1): Colombi; Megelaitis, De Vitis, Bellodi; Longobardi, Garetto, Langella, Piccoli, Semeraro; Malagrida; Parigi. All. Buscè.

DOVE VEDERE MILAN FUTURO-RIMINI IN TVMilan Futuro-Rimini andrà in onda in tv su Sky Sport (canale numero 256).Milan Futuro-Rimini sarà disponibile anche in streaming sia su NOW che utilizzando Sky Go.