Milan Futuro, un gran gol di Sandri e il nuovo acquisto Ianesi non bastano: due punti buttati contro l'Ascoli

L'ultima vittoria risale all'8 dicembre per un Milan Futuro che si fa recuperare per ben 2 volte dall'Ascoli al Del Duca. I ragazzi di un Bonera sotto osservazione hanno fatto dei passi avanti sul piano del gioco rispetto alle ultime uscite deludenti ma palesano le stesse amnesie di tutta la stagione: fragilità difensiva con errori pacchiani e delle inegenuità che rischiano di costare caro. Come quella di Gala che si fa espellere nel finale a pochi minuti dal suo ingresso in campo.Proprio dal Pontedera è arrivato, nel corso di questa settimana, Simone Ianesi:Bonera ha incassato la fiducia della società dopo la pesante sconfitta contro la Torres ma con la sensazione di essere ancora sotto osservazione. Perché i miglioramenti saranno anche visibili ma non riescono a portare punti in classifca necessari per scongiurare la retroccessione in serie D.

Ascoli-Milan Futuro 2-2, il tabellino della sfida del "Del Duca"[Ascoli-Milan Futuro 2-2, il tabellino della sfida del "Del Duca"]: 46' Ianesi, 60' Forte, 62' Sandri, 87' D'UffiziASCOLI (4-3-1-2): Livieri; Alagna, Gagliolo (82' Tirelli), Piermarini, Maurizii (66' Adjapong); Varone, Bando (66' Bertini), Marsura (82' D'Uffizi); Tremolada (66' Silipo); Forte, Corazza. A disp.: Sciammarella, Raffaelli, Curado, Menna, Lo Scalzo, Maiga Silvestri, D’Amore, Toma, Gagliardi, De Witt. All.: Domenico Di Carlo.

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese (76' Bozzolan), Minotti; Fall (20' Bartesaghi), Stalmach (76' Zeroli), Sandri (84' Gala), Malaspina, D’Alessio (84' Magni); Ianesi, Magrassi. A disp.: Nava, Mastrantonio, Hodzic, Sia, Omoregbe, Paloschi. All. Daniele Bonera.ARBITRO: Mirabella di Napoli.ASSISTENTI: Nigri di Trieste e Masciale di Molfetta.IV UFFICIALE: Velocci di Frosinone.NOTE: 2' di recupero nel primo tempo, 6' nel secondo tempo. Espulso Gala all'84' per fallo di reazione. Ammoniti Bondo e Forte per l'Ascoli; Fall, Bartesaghi e Raveyre per il Milan Futuro.