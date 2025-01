AFP/Getty Images

Milan Futuro, risolto il contratto con l'ex Inter Longo

48 minuti fa

Stando a quanto riferito da Relevo, l'attaccante Samuele Longo ha risolto il contratto con il Milan Futuro. Il classe 1992 è pronto a tornare in Spagna - dopo l’esperienza al Ponferradina - e firmerà un accordo con l'Antequera.



In questi sei mesi con il Milan Futuro, il centravanti esploso nelle giovanili dell’Inter ha giocato 19 partite tra campionato e Coppa Italia e ha messo a segno due gol.



In carriera, Longo ha giocato con le maglie di Espanyol, Valencia, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Huesca, Cremonese, Deportivo La Coruña, Venezia, Vicenza, Modena, Dordrecth, Lamia e Ponferradina.