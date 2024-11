Pescara-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Con oltre un mese di ritardo,si affrontano nel match valido per il recupero della nona giornata del Girone B di Serie C. La sfida tra abruzzesi e rossoneri, originariamente prevista il 12 ottobre, era stata rinviata a causa delle numerose defezioni che le convocazioni in Nazionale avevano causato alla rosa di Daniele Bonera.La squadra di Silvio Baldini nel frattempo ha mantenuto un ritmo super, guidando tutt'oggi la classifica a quota 33 punti; il Diavolo, invece, rimane impelagata nelle ultime posizioni riuscendo fin qui a vincere appena 2 partite di campionato.

Tutto su Pescara-Milan Futuro: data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming.Pescara-Milan Futuro, in diretta tv, andrà in onda su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).Pescara-Milan Futuro sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go.