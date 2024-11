Milan Futuro, pari e rimpianti contro l’Arezzo: Jiménez incanta e segna di nuovo, Zeroli delude

Getty Images

Il Chinetti di Solbiate Arno non può essere propriamente definito come il fortino delnella sfida contro l’Arezzo il piccolo Diavolo vedeBonera ridisegna un undici(in gol con la Primavera)(impegnato a Cagliari con la Prima squadra) con Samueleterminale offensivo e la novitàalto a destra nel tridente.Il Milan Futuro parte forte e va in vantaggio all’8 con’ex Inter non gonfiava la rete da sette mesi. Al 28’ il primo pareggio dell’Arezzo: Tavernelli punisce l’errore di Bartesaghi. Al 39’ la perla di Jimenez , al secondo gol consecutivo: prende palla dalla sua metà campo, salta un paio di avversari in dribbling prima di scaricare un missile terra aria con la palla che prima colpisce il palo e poi entra in rete. Due minuti dopo Sandri centra la traversa con un conclusione dalla distanza. Bonera è costretto a sostituire Bartesaghi prima dell’intervallo per un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro per il difensore. Nella seconda frazione i rossoneri sembrano controllare la partita prima dell’incertezza di Torriani che si fa sorprendere sul primo palo dal colpo di testa di Gucci al minuto 88’. Bravo il portiere del Milan Futuro ad evitare poi la beffa nei minuti di recupero con un intervento prodigioso.

Jiménez conferma, ancora una volta, di essere un talento meritevole di più considerazione da parte dei piani superiori: lo spagnolo incanta e segna ma Fonseca sembra non voler prendere in considerazione l’idea di inserirlo in pianta stabile nella prima squadra. Un peccato alla luce delle prestazioni di un ragazzo che deve disciplinarsi ( altro giallo evitabile che gli costerà la squalifica) ma ha già mostrato qualità che poco hanno a che fare con la terza serie. I riflettori erano puntati anche su uno spento Kevin Zeroli: il capitano rossonero conferma di difettare in termini di continuità.