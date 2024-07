Lo storico ex-centravanti cresciuto nelle giovanilie talento inespresso che il club nerazzurro ha sempre prestato nel corso degli anni fra Cagliari, Cremonese, Venezia, Vicenza e non solo ha scelto di tornare nella città in cui ha trovato l'esordio in Serie A, ma con una maglia con colori differenti.Il classe 1992 ha infatti sposato il progetto del Milan Futuro, la società Under 23 del club rossonero che giocherà la prossima stagione in Serie C. Arriva a titolo definitivo dopo l'esperienza al Ponferradina terza serie spagnola con cui ha trovato 19 presenze e 2 gol.