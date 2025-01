Milan Futuro, UFFICIALE una cessione al Foggia

11 minuti fa



Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'AC Milan le prestazioni sportive del calciatore Antonio Gala che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2027.



Gala, centrocampista classe 2004 nato a Napoli, cresce calcisticamente nelle giovanili del Milan. Nel 2023 fa il suo esordio tra i professionisti nelle fila del Sestri Levante e, nella prima parte di questa stagione, veste la casacca del Milan Futuro. Nella sua giovane carriera ha totalizzato 38 presenze in serie C e 2 presenze con la nazionale italiana U18.



Ecco le sue prime parole in rossonero: “Foggia rappresenta per me un’occasione importante che voglio vivere al massimo dando il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di scendere in campo”.