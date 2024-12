Milan-Genoa, le pagelle di CM: Morata sbaglia tutto, Chukwueze delude. Okafor è irritante

Getty Images

MILAN



Maignan 6: ordinaria amministrazione, il Genoa calcia poco in porta.



Emerson Royal 6,5: solido in fase difensiva, si fa apprezzare per le letture. Sfiora il gol con un bel colpo di testa e nel complesso è molto propositivo in fase di spinta.



Gabbia 6: qualche pallone spedito in tribuna, tanta lotta con Pinamonti. Bada al sodo.



Thiaw 6,5: lucido ed elegante, gioca spesso d’anticipo e lo fa bene. In crescita



Jimenez 6,5: le migliori occasioni da gol del Milan partono quasi sempre dai piedi dello spagnolo. Personalità, tecnica e grande corsa.

corre per due, recupera una miriade di palloni. Ultimo a mollare.ci prova fino alla fine anche se non è brillante come nel mese di novembre.: si impegna nella fase di non possesso ma è un disastro quando ha la palla tra i piedi. (dal 31’ st: voto per l’atteggiamento con il quale entra in campo)fa vedere buone cose al suo esordio in A. Naturalmente è indietro dal punto di vista fisico. (dal 16’ st: tiene troppo il pallone e finisce per giocare fuori dell’area di rigore dove non fa la differenza)

: si sbatte tanto per la squadra ma è in serata no.l’esatto contrario del bomber d’area di rigore: lavora bene fuori ma si divora due palle gol. (dal 1’ st: Alvaro delude ampiamente: ha sulla coscienza almeno tre palle gol clamorose)il suo Milan fa due passi avanti e tre indietro. Con questa media non andrà in Champions League e i tifosi contestano.



GENOA



Leali 7: almeno tre interventi decisivi, si supera sul colpo di testa di Emerson.



Vogliacco 5: primo tempo di grande difficoltà, viene ammonito e Vieira lo sostituisce preventivamente. (dal 1’ st Sabelli 6: ordinato dal punto di vista tattico, fa il suo)

al netto di qualche apprensione riesce a tenere botta.solido e molto reattivo, prestazione importante per il messicano.corre tanto e si sacrifica. (dal 45’ st),supera a pieni voti l’esame San Siro. Uomo ovunque del Grifone.tanta legna e lavoro prezioso per la squadra.si applica nelle due fasi ed è il centrocampista che attacca maggiormente gli spazi.ottimo piede, quasi insuperabile in fase difensiva.tra i più attivi. (dal 34’ st

lotta come un leone in mezzo alle maglie avversarie. Spesso troppo solo in attacco.: prepara bene la gara dal punto di vista tattico e riesce nel suo piano partita.