Milan-Girona, le pagelle di CM: Leao man of the match, Bennacer è tornato. Rimandati Morata e Theo Hernandez

prestazione superlativa del capitano rossonero protagonista di almeno 3 interventi decisivi nella prima frazione.: si fa male subito ed è costretto a chiedere il cambio. (dal 4’ ptentra in campo a freddo ma deve subito adattarsi al ritmo della partita perché il Girona attacca molto sulle fasce. Tiene botta)guida il reparto con autorità e sicurezza.macchia una prestazione gagliarda con l’errore che poteva portare al gol: bravo Maignan a ipnotizzare Herrera che non sfrutta un calcio di rigore in movimento.

nel primo tempo fallisce una occasione gol gigantesca, poco preciso anche in un paio di circostanze nel secondo tempo. Solita prova pigra dal punto di vista difensivo.riecco il miglior Bennacer, padrone del centrocampo e sempre illuminante nella gestione del pallone. L’assist per il gol di Leao é una carezza tecnica. (Dal 30’ stmette in campo tutto quello che ha al momento e termina la gara con i crampi.organizza sapientemente tutte le azioni offensive del primo tempo rossonero. Cala alla distanza. (dal 30 st

commette due ingenuità evidenti che potevano costare un gol ma è intenso, sempre nel vivo del gioco e costantemente in pressing sulla linea difensiva avversaria. Sfortunato quando centra il palo con un bolide dai 25 metri.: mezzo voto in più per il sacrificio ma Alvaro sta vivendo un periodo non semplice con troppi errori tecnici e poche occasioni da gol create. (dal 19’ stlavora molto e bene per la squadra)una delle sue migliori prestazioni della stagione per qualità, quantità, continuità e il gran gol con cui decide una gara fondamentale. Fa la differenza.

si inizia a vedere la mano del tecnico sia nella costruzione del gioco che sui principi difensivi.conferma di essere un ottimo portiere.fa tanta fatica contro Leao, non lo prende mai.posizionamento non perfetto sul gol di Leão.controlla abbastanza agevolmente Morata.in difficoltà con Musah che ha un altro passo.tatticamente prezioso, regala equilibrio.tra i più attivi nella prima frazione ma ha sulla coscienza una ghiotta occasione cestinata. (dal 28’ st),

si inserisce poco in area di rigore avversaria rispetto al solito (dal 31’ st);tra i più attivi. (dal 28’ st),(dal 28’ stbuona garadal 28’ st).poco da rimproverare a i suoi che giocano una discreta partita.