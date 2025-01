Saelemaekers-Roma: il Milan non fa sconti, previsto un incontro

Lavuole acquistare a titolo definitivo Alexis. È questa la volontà del club giallorosso che nei prossimi giorni avrà un contatto diretto con il procuratore del belga. Stipic nei giorni scorsi è stato a Milano per capire le intenzioni del Milan che però non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro di Abraham. Questa estate i due calciatori sono stati protagonisti di uno scambio secco senza diritto di riscatto. Tammy per rimanere in rossonero dovrebbe anche accettare di diminuirsi l’ingaggio, mentre il Milan per Saelemaekers non chiede meno di 18 milioni di euro e non vuole fare sconti. Ghisolfi ne ha parlato venerdì: «Ci sentiremo quando sarà il giusto momento». Infatti, per il momento lasta lavorando su più fronti. Oggi arriveranno nella Capitale Rensch e Gollini e dopo che verrà definita la cessione di Shomurodov all’Empoli il ds francese andrà a caccia di un vice Dovbyk. Poi nell’ultima settimana di mercato parte l’assalto a Frattesi.

– Saelemaekers ha convinto tutti. Arrivato per volontà di Daniele De Rossi l’ultimo giorno di mercato ha saltato due mesi per un infortunio alla caviglia. Non è mai stato a disposizione di Juric ed è tornato in campo con Ranieri. Ora è un titolare inamovibile sulla fascia destra e ha già realizzato quattro gol in Serie A di cui pensatissimo nel derby. I giallorossi faranno di tutto per trattenerlo.