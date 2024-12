Milan, guarda chi si rivede: Pato assiste all'allenamento di Fonseca

Getty Images

, un appuntamento importante per tutta la società rossonera. Prima che scendano in campo gli uomini di Fonseca – che giocheranno con l'Anniversary kit lanciato proprio per celebrare il 125° compleanno del club - ci sarà una cerimonia per festeggiare l’anniversario.che, quest'oggi, si è reso protagonista di una visita speciale.

Come viene riportato da MilanNews, infatti,, attaccante brasiliano che ha vestito la maglia del Milan dal 2008 al 2013, periodo nel quale ha vinto uno scudetto (2011) ed una Supercoppa Italiana (2011).. Pato, ricordiamo come sottolineato in precedenza, sarà presente domani a San Siro in occasione della cerimonia per i 125 anni del Milan.