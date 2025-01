Redazione Calciomercato

Milan, i bookie snobbano Conceicao: posto Champions lontano in quota, rossoneri inseguono Inter e Juventus in Supercoppa

24 minuti fa



L'era di Sergio Conceicao parte in salita. Lo pensano i bookmaker, secondo cui non sarà facile la missione di rilanciare la stagione del Milan dopo l'esonero di Paulo Fonseca. Un piazzamento nei primi quattro in Serie A, obbiettivo minimo per i rossoneri in campionato ad agosto, si gioca infatti a 5,50 su Snai, dove i milanisti – al momento ottavi a -8 dal quarto posto – sono preceduti, in lavagna, da Inter, Atalanta, Napoli, Juventus, Lazio e Fiorentina. Situazione migliore, in Champions League, per la qualificazione diretta agli ottavi di finale fra le prime otto, offerta a 1,75 Ma sul futuro a Milano dell'allenatore portoghese la fiducia dei betting analyst non è altissima: esonero o dimissioni entro fine stagione pagano 3,50, stessa quota di tecnici in lotta per la salvezza come Marco Giampaolo del Lecce e Patrick Vieira del Genoa. Numeri leggermente migliori per la conquista della sesta Coppa Italia, offerta a 6,50 su William Hill, con i rossoneri terzi favoriti dietro a Inter, a 2,87, e Juventus a 4. Si scende invece a 5 per la Supercoppa Italiana, ma gli uomini di Conceicao sono ultimi in lavagna, costretti a rincorrere nerazzurri, bianconeri e Atalanta.