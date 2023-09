Il dibattito è aperto e ad alimentarlo ha contribuito Arrigo Sacchi, con un’analisi severa ed impietosa nei confronti dei: "Leao ha fatto un bel gol (col Verona, ndr), ma oggi il Milan esiste soprattutto per il portoghese e questo è un limite.”. Un giudizio destinato a creare nuove polemiche circa il rendimento dell’attaccante portoghese in questo inizio di stagione, insignito di una centralità ancora più evidente con l’assegnazione della mitica maglia numero 10 e di un nuovo contratto da 7 milioni di euro a stagione. Un giudizio che non tiene tuttavia conto, probabilmente, di una serie die che non sta in generale producendo una fase offensiva all’altezza della situazione. Indipendentemente dal fatto che siano arrivati nuovi giocatori ed in particolare due - Reijnders e Pulisic - molto sollecitati dai compagni.- Guardiamo alle: la 2021/2022, quella dell’ultimo scudetto rossonero (per il quale il contributo di Leao è stato enorme, soprattutto nella volata finale), quella scorsa e quella appena partita. Nella quale il classe ‘99 ha già eguagliato in termini realizzativi l’avvio del precedente campionato - 3 reti nelle prime 5 partite - ma riservando numeri diversi dal punto di vista del coinvolgimento da parte dei compagni: per esempio, citando i dati forniti da Kickest,Anche in termini di dribbling, pezzo pregiato della collezione di Leao, il piatto piange rispetto agli ultimi due campionati presi in esame: ad oggi, il numero 10 rossonero ne ha tentati 24 - uno ogni 16.79 minuti - contro i 149 della stagione 2022/23 (uno ogni 16.3 minuti) e i 163 della 2021/22 (uno ogni 16 minuti). E chiudiamo coi, con una media rimasta sostanzialmente invariata,Da evidenziare poi come, dopo le prime tre partite, le cifre relative al coinvolgimento del portoghese nella fase d’attacco fossero in miglioramento rispetto allo scorso anno, con 45 palloni toccati per partita (contro i 38) e le 2.3 occasioni per gara contro una media di 1.4. Prima del crollo nelle ultime due partite, in cui l’involuzione del gioco di Pioli è apparsa chiara rispetto ai riscontri contro Bologna, Torino e Roma.e su questo i dati sembrano dargli ragione:passando per il miglioramento dell’ultimo anno - uno ogni 65.6’ - enumeri sono numeri, ma non è detto che inquadrino con precisione il vero problema e soprattutto le caratteristiche del calciatore: chiedere al portoghese di sacrificarsi ulteriormente e poi essere risolutivo nella metà campo opposto è una forzatura e non inquadra la difficoltà principale ditra campionato e Champions League.Su questo c’è indubbiamente da lavorare perché anche qui non ingannino i 3 gol consecutivi in Serie A, gli stessi dell’ultimo campionato, uno in più di quello scudetto.