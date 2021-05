Sempre in gruppo, sempre con i compagni, da oggi fino alla partita di domenica contro l'Atalanta. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic sarà presente ogni giorno a Milanello per caricare i suoi compagni e viaggerà a Bergamo con la squadra, per portare la sua leadership e aiutare il Milan nella conquista di un posto per la prossima Champions League.