Milan, Ibrahimovic alla squadra dopo il ko di Parma: la qualità c'è, ora ci vogliono le motivazioni

La Gazzetta dello Sport racconta un retroscena relativo all'immediato post partita della sconfitta delnel pomeriggio di sabato contro il. Subito dopo il ko contro i ducali, nello spogliatoio del Tardini, c'è stato un confronto fra la squadra e, senior Advisor di RedBird, fondo proprietario del Milan.Come si legge sulla Gazzetta,. O meglio, era stato Zlatan a dire la sua e i giocatori, molti dei quali ex compagni, ad ascoltare. Succede quasi sempre che Ibra – voce della proprietà per definizione dello stesso Cardinale – scenda nelle stanze riservate alla squadra e parli al gruppo. Stavolta però, dopo una sconfitta inattesa e una prestazione ancora più sorprendente, le parole hanno avuto un significato diverso.. Decise ma senza alzare troppo i toni.

Per Ibra il gruppo è all’altezza e ha guadagnato in personalità, il mercato potrà aggiungere solo eventuali rifiniture, aggiunge la Gazzetta. Concetti che aveva ribadito anche pubblicamente: "Abbiamo preso giocatori con carattere, che portano qualcosa in più anche dal punto di vista umano. Altri acquisti? Siamo al sesto giorno di sette...".E’ il tema che è sembrato più urgente e su cui uno come Ibra non poteva non intervenire. Per i milanisti, e per Zlatan come e più di loro, giocare nel Milan deve essere un vanto e un orgoglio.