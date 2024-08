Milan, Ibrahimovic: "Mercato? Siamo al giorno sei su sette, vediamo cosa succede. Su Morata e i giovani..."

Getty Images

, senior Advisor di RedBird, fondo proprietario del, parla ai microfoni di Dazn poco prima del match con il Parma.“Quello è il passato, da quando ho smesso questo feeling mi è passato”., riporta Milanews: “È la verità. Abbiamo preso giocatori con carattere, che portano qualcosa in più anche dal punto di vista umano. La squadra è giovane, loro portano qualcosa in più. Secondo noi l’anno scorso mancava questo. Speriamo che oggi va bene”.

“Abbiamo raddoppiato le posizioni in campo, non dimenticare che abbiamo il Milan Futuro. Se portiamo troppi giocatori blocchiamo quelli giovani. Noi crediamo nei giovani, non abbiamo paura di spingerli e metterli in campo. Devono essere pronti, ma questa è la nostra responsabilità. La squadra è completa,”.“Ci vuole equilibrio. Un giorno abbracci, il giorno dopo metti pressione. Fa parte del processo, dentro e fuori dal campo. Poi quando entrano non devono fare un passo indietro. Quando sono pronti entrano”.

“Lui è ancora giovane, io ero vecchio. È uno dei leader, è venuto per dare supporto. Questo è importante. La squadra è giovane. Morata ha grande esperienza, mentalmente ed in campo”.