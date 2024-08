Getty Images

Milan, Fiorentina su Adli: la formula e la valutazione

9 minuti fa



Altra pretendente per Yacine Adli, centrocampista in uscita dal Milan, che non è stato convocato per la gara di ieri contro il Parma al Tardini, e che piace molto in Arabia Saudita e al Marsiglia. Il suo futuro potrebbe però essere ancora in Italia, visto che il giocatore è nel mirino anche della Fiorentina: i viola hanno già chiesto informazioni alla dirigenza del Milan.



La società toscana ha assoluta necessità di puntellare il reparto nella zona nevralgica del campo e Adli viene ritenuto funzionale come interprete nelle due fasi. La valutazione del Milan parte da una cifra che si avvicina ai 15 milioni, ma c’è anche la possibilità che venga impostata la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.