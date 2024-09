Getty Images

Milan, Ibrahimovic ancora presente a Milanello: Thiaw verso il recupero

12 minuti fa



Domenica sera va in scena il derby di Milano, con il Milan che sfiderà l'Inter alle 20.45 in una gara già da dentro o fuori per Paulo Fonseca, che rischia anche con un risultato positivo di salutare il club rossonero: per il secondo giorno consecutivo, il senior advisor Zlatan Ibrahimovic ha presenziato all'allenamento della squadra. Buone notizie anche dall'infermeria con Malick Thiaw che è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo.