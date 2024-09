Milan, Ibrahimovic e Fonseca: la cronistoria del rapporto

, dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool e i fischi ricevuti da parte del pubblico di San Siro,. Un’annata che, sino a ora, ha regalato una sola affermazione ufficiale (il 4-0 in casa contro il Venezia), oltre a due pareggi e altrettante sconfitte.Nel corso degli scorsi giorni, dalla società era filtrato con determinazione un pieno sostegno a Fonseca:(non tanto sotto l’aspetto del risultato – 1-3 – quanto sotto il profilo del gioco mostrato al Mezza), mai stati totalmente convinti della scelta del club di affidare il nuovo corso rossonero all’ex tecnico del Lille.Le voci sui successori si rincorrono, da Sarri a Terzic, passando per Allegri e Conceicao, ma decisiva sarà, oltre alla stracittadina, l’opinione del senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Ed è qui che vogliamo concentrarci: quale scelta verrà presa, ma, soprattutto,

Partiamo dall’inizio. In primis, nelle idee della proprietà e della dirigenza rossonera,, separatosi dal Milan al termine della stagione precedente. Contatti, scelta presa, contratto pronto, ma dai tifosi sale una voce:. In conferenza stampa, il senior advisor elogia la scelta intrapresa: “Il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Abbiamo studiato bene attraverso i criteri, cosa cerchiamo e cosa vogliamo.. Vogliamo un gioco dominante e offensivo. Dopo 5 anni volevamo qualcosa di nuovo. Abbiamo studiato come allena, come gioca, come preparare le partite. Vogliamo portare qualcosa di nuovo a San Siro. È l’uomo giusto, siamo molto fiduciosi”.

. Dalle dichiarazioni di Ibrahimovic si delinea un quadro preciso: il mercato ci ha raccontato come Fonseca fosse la prima reale alternativa, ma il senior advisor ha sempre specificato come il lusitano sia stato una scelta ponderata, valutata e presa insieme al direttore tecnico Geoffrey Moncada e all’amministratore delegato Giorgio Furlani., dopo gli anni insieme a Pioli,. Nulla di più chiaro. Il mercato, di conseguenza, è stato impostato sotto gli spunti e i punti di vista plurimi delle figure dirigenziali e del capo tecnico Fonseca. Varie le riunioni, anche alla presenza di Gerry Cardinale, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno ai suoi uomini, dal campo ai vertici societari.: c’era la necessità di ottenere una punta e arriva Morata (poi anche Abraham), serviva un’alternativa a Calabria e arriva Emerson Royal, c’era bisogno di un mediano di sostanza ed ecco che Fofana. In più Pavlovic, roccioso centrale che puntella un reparto difensivo che necessitava un rinforzo.

Il mercato termina, la stagione inizia, dopo un pre-campionato che ha dato segnali positivi quanto importanti lato gioco e qualità espressa.. È un Milan che gioca bene, che mostra una filosofia convincente e offensiva e, soprattutto, è un Milan che vince., sosta nazionali, prestazione superba a San Siro col Venezia,

- E in queste settimane, dall’idillio iniziale,Citiamo tre episodi, come riporta anche La Gazzetta dello Sport:. Ma non solo: Fonseca, in conferenza stampa, parla di "mercato per me chiuso", ma il senior advisor di RedBird, alla presentazione di Fofana, è di un’altra opinione: ". Non abbiamo bisogno di altri acquisti. Con questi quattro nuovi abbiamo raddoppiato le alternative e poi c'è Milan Futuro. Questi quattro acquisti erano già obiettivi ancora prima di scegliere l'allenatore.. Siamo al giorno 6 su 7". Il settimo giorno, alla fine, regala un’alternativa a Morata nel profilo di Tammy Abraham, ma Fonseca perderà Saelemaekers, pedina funzionale al suo gioco, apprezzata e difesa per lunghi tratti nel corso dell’estate. Ultimo, ma non ultimo, passiamo alla vigilia di Milan-Liverpool, dopo la vittoria sul Venezia:

Arriviamo agli ultimi episodi, tutti accaduti nel corso di poche ore. É il pre-partita di Milan-Liverpool e Ibrahimovic chiarisce a Sky Sport la sua posizione nella catena alimentare rossonera: "Quando Leone va via i gatti si avvicinano, quando Leone torna i gatti spariscono. Non mi riferisco alla squadra, ma a chi ci sta attorno e il livello è troppo basso.Il mio ruolo è semplice, comando io, sono io il boss e tutti quanti lavorano per me. So che Boban non l'ha capito, ma ora glielo ridico: comando io. Io lavoro e si lavora in silenzio". Varie le risposte alle critiche ricevute nella settimana precedente: da chi lo accusa di un’assenza ingiustificata a chi non ha compreso che ruolo abbia all’interno del mondo Milan, il messaggio è chiaro e limpido:Un chiarimento necessario, parole che arrivano a pochi minuti da una sfida che sarebbe stata decisiva, in positivo o in negativo per la stagione rossonera e, specialmente, per Fonseca. L’incontro, è noto, è andato a terminare sotto la pioggia di fischi e di cori della tifoseria meneghina.. Ed è qui che nasce l’ipotesi, sempre più accreditata, di esonerare l’ex Lille e affidarsi a una nuova guida tecnica., un ko che ha riaperto la crisi all'interno dell'ambiente. Il Senior Advisor del Fondo RedBird per il Milan Zlatan Ibrahimovic, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e l'amministratore delegato Giorgio Furlani decidono dunque di soffermarsi nella pancia dell'impianto del Meazza per un lungo vertice sul futuro del Milan e dell’allenatore ex Roma, un summit terminato circa 35 minuti dopo la mezzanotte.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui