Milan: vertice Ibrahimovic-Furlani-Moncada e senza Fonseca nella pancia di San Siro

La dirigenza delguidata dane ha parlato a lungo all'interno della pancia di San Siro nel post partita della sconfitta subita contro ilper 3-1 all'esordio stagionale nella nuova Champions League. Un ko cherossonero che soltanto il 4-0 rifilato al Venezia era riuscito a placare. San Siro ha fischiato la squadra, sparita dal campo dopo il gol iniziale di Pulisic e surclassata dai Reds al punto dall'essere incapace di reagire. E così nei minuti finali della partita i fischi si sono trasformati inche sono riecheggiati forti nelle orecchie di calciatori, allenatore e dirigenti.

E proprioper questo inizio di stagione disastroso,nel giorno in cui, con la sua partenza annunciata verso l'Al Nassr, Stefano Pioli apre di fatto a scenari che economicamente potrebbero portare alla scelta di un cambio in panchina e con il nome di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri che piacciono molto proprio alla tifoseria.In questo senso fa molto discutere la scelta del Senior Advisor del Fondo RedBird per il Milan, autodefinitosi a mezzo tv "il boss che comanda, del direttore sportivoe dell'amministratore delegatodi non seguire la squadra e l'allenatore, che hanno lasciato San Siro intorno alla mezzanotte, ma di

e, sebbene oggi sembri improbabile un cambio immediato in panchina, la sfida in programma domenica sera alle 20.45 al Giuseppe Meazza in casa dei nerazzurri sarà probabilmente l'ultima carta che avrà a disposizione Fonseca per cambiare marcia e riconquistare la fiducia di dirigenza e proprietà.