Continuare a giocare, con la fame di sempre.il suo futuro prossimo sarà ancora in campo.che sta aiutando a tornare grande, a essere protagonista in Italia e in Europa, con il quale il rapporto è ottimo e il confronto è quotidiano.. Tradotto, prolungare per passare un anno intero tra panchina e infermeria non serve a nessuno, se Ibra si sentirà ancora utile,Firma che potrebbe arrivare prima del previsto,Uno scenario al momento poco credibile: anche se il fisico non è più quello di una volta, Ibra si sente ancora un giocatore affamato. Punta allo scudetto con il Milan e ai Mondiali in Qatar, nel dicembre 2022. Ovviamente da protagonista.