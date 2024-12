Milan, la società ha lasciato da solo Fonseca: via dallo stadio prima della fine

Le, dure, dirette, dial termine della partita vinta rocambolescamente e in extremis dalin Champions League contro la Stella Rossa stanno risuonando come macigni nell'ambiente rossonero. Un attacco diretto alla squadra che esplode e deflagra come un secondo segno di nervosismo consecutivo che si ripete dopo l'attacco al mondo arbitrale già palesato al termine della gara persa contro l'Atalanta. Uno sfogo, quello di Bergamo, da cui la società Milan ha preso le distanze nei giorni successivi (da Scaroni a Ibrahimovic) e che anche dopo ieri sera fa sembrare FonsecaFonseca ha attaccato direttamente la squadra accusando, senza fare nomi, diversi giocatori di non dare il massimo: "Questa squadra è una montagna russa. Io lavoro tutti i giorni per fare bene, non so se tutti qui possano dirlo. Avere questa sensazione di non fare tutto per vincere la partita è la peggior sensazione che abbiamo. Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa: oggi bene, domani non lo so. E' come lanciare la monetina, testa o croce. E' impressionante".Riassumendo il Fonseca pensiero: il problema è questo, chi vuole capire capisca (). E la società? Ad oggi resta in silenzio e, anzi, colpisce come il plenipotenziarioabbiano scelto di lasciare il proprio posto sugli spalti prima che la gara finisse. Un segnale di distanza che va spiegato. Una vittoria così importante per il Milan in Champions League si sta trasformando in un autentico boomerang.