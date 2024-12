Milan, Ibrahimovic: "Il mio ruolo è essere Zlatan. Sto vicino, ma non troppo, ai giocatori. Qui si può fare la storia"

La prestigiosa Harvard Business School ha pubblicato un documento in cui analizza il caso AC Milan. Diversi protagonisti di proprietà e società hanno preso la parola per esprimere il proprio punto di vista. Di seguito le dichiarazioni, tradotte da MilanNews, di, Senior Advisor di Red Bird per l'AC Milan.FURLANI - "Giorgio e io ci siamo incontrati per la prima volta quando è arrivato durante il periodo di Elliott. Quando è diventato CEO, ci siamo seduti per parlare e gli è piaciuto abbastanza l'incontro da incoraggiare Gerry a incontrarmi.”.

. Ho molto da imparare, ma penso di avere anche molto da dare e volevo essere in una posizione in cui posso fare la differenza., sono in una posizione diversa rispetto a quando ero un giocatore insieme a molti altri che sono ancora in squadra"