Milan, Ibrahimovic Jr incanta con la Primavera: che gol contro l'Empoli VIDEO

AFP via Getty Images

Il figlio del campione svedese - attualmente impegnato nella gara contro l'Empoli al Puma House of Football - ha messo a segno un'altra rete da vero predestinato: al 28' del primo tempo, sul risultato di 1-0 per il Diavolo, il numero 11 rossonero ha ricevuto palla sulla trequarti di campo e al limite dell'area ha calciato di potenza con il piede debole (il sinistro) mandando il palone sotto al sette!- che aveva già messo a segno una doppietta nella gara di esordio con l'Udinese -e in quattro partite sono ben 3 i gol realizzati dal giovane attaccante classe 2006. Gioca bene Maximilian e di conseguenza la Primavera del Milan raccoglie i frutti: 4-0 all'Udinese nella prima uscita della stagione, 2-0 al Torino e poi la prima sconfitta per 3-1 con il Genoa. Con un Ibra Jr così, però, i ragazzi di Federico Guidi possono sognare in grande.