Zambrotta racconta Ibrahimovic: “Ha sempre avuto un atteggiamento duro per un motivo”

32 minuti fa

1

Nel corso di uno speciale firmato Milantv, Gianluca Zambrotta racconta l’amico ed ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: Mah Ibra...io l'ho avuto giovane alla Juventus quando lui arrivò dall'Ajax. Quindo ho visto proprio il percorso, la crescita che lui ha avuto alla Juve poi l'ho ritrovato successivamente dopo tanti anni dal Milan. Quindi è sempre stato un giocatore di fortissima personalità, che comunque ha avuto la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno e migliorare anche chi gli stava accanto e che stava con lui. Quindi lui forse avevo questo atteggiamento molto duro perché solo ed esclusivamente lui voleva il massimo da tutti. È chiaro che poi non tutti hanno la personalità di tenergli testa, però in quella squadra, in quegli anni, c'erano comunque dei giocatori di personalità".