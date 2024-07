Redazione Calciomercato

Milan, Ibrahimovic e Furlani partono con la squadra verso gli Stati Uniti. Tutti i convocati: ci sono Leao, Maldini e Saelemaekers

GS

33 minuti fa



Il Milan si prepara a dare il via al Pre-Season Tour 2024 negli Stati Uniti. La squadra di Paulo Fonseca affronterà, nel corso del DIRECTV Soccer Champions Tour 2024, il Manchester City il 27 luglio allo Yankee Stadium di New York, per poi sfidare il Real Madrid il 31 luglio al Soldier Field di Chicago e infine ci sarà un match contro il Barcellona il 6 agosto al M&T Bank Stadium di Baltimora, una sfida speciale tra due club che celebreranno il loro 125º anniversario nella prossima stagione.



Nel corso di questi minuti, la squadra sta partendo dall'aeroporto 'Silvio Berlusconi' di Milano Malpensa, Presente, insieme a Giorgio Furlani, anche Zlatan Ibrahimovic che partirà con la squadra alla volta degli Stati Uniti per partecipare alla tournée della pre-stagione.