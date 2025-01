Milan, Ibrahimovic strizza l'occhio a Walker: "Non va contro la nostra strategia. Vediamo che si può fare"

Zlatan, Senior Advisor di RedBird e dirigente del, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus partendo dall'affare in dirittura per Kyledel Manchester City:"Tutti sanno che Walker è un grande giocatore: Man City, Tottenham, Inghilterra... C'è tanto interesse. Non va contro la nostra strategia e visione, è un leader e domina lo spogliatoio, vediamo cosa si può fare".- "Parliamo con Conceiçao tutti i giorni, sappiamo cosa serve e ci lavoriamo. Più parlo, più i giocatori costano. Tutti i giorni escono nuovi nomi, i procuratori fanno il loro gioco. La squadra è forte e l'ha dimostrato in Supercoppa".

- "E' un nostro giocatore, sta bene al Milan e ha giocato bene ultimamente. Con Fonseca era in un frangente un po' così, ma ora sta bene e piace all'allenatore".