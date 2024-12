Milan, Ibrahimovic su Pulisic: "Capitan America? Non gli piace, ma lo è. Se gli mette pressione a me non interessa"

Getty Images

La CBS ha prodotto e pubblicato in questi giorni un documentario sulla vita di, attaccante statunitense delche, in vista dei Mondiali 2026 che si disputeranno negli Stati Uniti (insieme a Messico e Canada), sarà chiamato aIn patria è stato ribattezzatoe nel corso del documentario sono tante le testimonianze su come l'ex-Chelsea impatti sul mondo a Stelle e Strisce.- "Non parla molto, non è molto estroverso. Che tipo di contenuti potrete mai ricavarci?"."È uno tranquillo, tante cose le tiene dentro di sé e non vuole mostrarle".

"Sono sorpreso. Il suo viaggio vale la pena di essere documentato, ma lui non fa entrare le persone così tanto dentro la sua vita"."L'unica cosa un po' negativa di Pulisic è che è un po' silenzioso. È noto per essere Capitan America, ma non gli piace esserlo. Non si vede forse come un supereroe. Gioca con un profilo basso e con i piedi per terra. Ma lui è Capitan America, non me ne frega niente di quello che dice lo è. Se questo gli mette più pressione, non mi interessa. È colpa sua: se non fosse così bravo, non gli chiederemmo nulla".