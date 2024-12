Milan-Stella Rossa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ilprova a lasciarsi alle spalle la sconfitta di Bergamo in campionato e vuole ripartire in Europa: a San Siro arriva laI rossoneri ditornano a giocare in casa nella sesta giornata della fase campionato dellae vanno a caccia di tre punti per avvicinare la qualificazione agli ottavi.La sfida con i serbi è già un crocevia importante per il futuro nella competizione continentale: il Diavolo arriva da tre vittorie consecutive contro Club Brugge, Real Madrid e Slovan Bratislava, il quarto successo di fila regalerebbe a Leao e compagni punti preziosi per avvicinare le prime otto posizioni della classifica, quelle che valgono l'accesso diretto agli ottavi di finale (dalla nona alla ventiquattresima si va invece ai playoff).

La squadra di Vladan Milojevic arriva dal bel successo contro lo Stoccarda, 5-1, e prova a tenere vivo il sogno playoff.Tutte le informazioni su Milan-Stella Rossa:: Milan-Stella Rossa: mercoledì 11 dicembre 2024: 21.00: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

: Sky Go, NOW: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Morata.. Fonseca.: Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Felicio Milson, Maksimovic, Silas; Ndiaye.. Milojevic.- Fonseca ha perso Pulisic per la lesione al polpaccio destro, dunque toccherà con ogni probabilità a Loftus-Cheek con Chukwueze e Leao alle spalle di Morata. Dietro verso la conferma della coppia Gabbia-Thiaw.- La sfida fra Milan e Stella Rossa sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

- Milan-Stella Rossa sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'opzione Sky Go su dispositivi mobili, l'alternativa è costituita da NOW acquistando il pacchetto 'Pass Sport'.- La telecronaca di Milan-Stella Rossa sarà a cura di Riccardo Gentile e Massimo Gobbi.