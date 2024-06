Getty Images

Milan, idea Bologna per Ballo-Touré

31 minuti fa



La stagione in prestito di Fodè Ballo-Tourè al Fulham non è stata da ricordare. Il terzino senegalese, 27 anni, non ha trovato spazio nel club londinese e ha chiuso l’annata collezionando 8 partite complessive, di cui solamente 2 disputate dal primo minuto. L’esperienza in Premier League, dunque, non è riuscita a rivitalizzare la sua carriera e così il club rossonero dovrà pensare a una nuova sistemazione per l’esterno difensivo.



Come riporta Il Resto del Carlino, il Bologna si prepara ad affrontare la Champions League per la prima volta dopo oltre 60 anni di astinenza e cerca rinforzi per il nuovo allenatore Vincenzo Italiano. Durante il corso della scorsa estate, i felsinei avevano messo gli occhi sul terzino di proprietà del Milan, ma ora il nome di Ballo-Tourè può tornare di attualità in Emilia Romagna.