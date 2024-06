Milan, UFFICIALE: torna Ballo-Touré

Getty Images

Come si legge sul sito ufficiale del, il club londinese annuncia alcune operazioni di mercato: il club può confermare che Marek Rodák e Tosin lasceranno il Fulham alla scadenza dei rispettivi contratti a fine mese. Anche Tyrese Francois e Terence Kongolo partiranno per nuovi orizzonti, mentre il Club resta in trattativa con Willian e Bobby De Cordova-Reid. Ad Harvey Araujo e George Wickens sono stati offerti nuovi contratti., classe 1997 difensore francese naturalizzato senegalese di origini maliane, ex Monaco, ha giocato due stagioni nel Milan, 2021-22 e 2022-23, con un bilancio totale di 26 presenze e 1 gol. Nella stagione 2023-24 al Fulham, Ballo-Touré ha raccolto 7 presenze, senza gol.

Marek RodákPeccareTyrese FrancoisTerence KongoloLuciano D'Auria-HenryGiorgio OkkasCaelan AvenellMa'Kel Bogle-CampbellMontague ConwayArmando Broja (fine prestito)Fodé Ballo-Touré (fine prestito)Kenny TeteChris DonnellAlfie McNallyOlly SandersonDevan TantonTerrell funzionaChibby NwokoHarvey AraujoGeorge Wickens"Vorremmo ringraziare tutti i giocatori in partenza dal Fulham per i loro sforzi nel corso degli anni e augurare loro buona fortuna per i prossimi capitoli", conclude il comunicato.