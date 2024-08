Milan, il ko di Morata lancia Camarda: sarà convocato per Parma, l'idea di Fonseca tra Jovic e Okafor

A CACCIA DEL RECORD

Ma sogniamo più in grande: se Camarda, alla fine, venisse convocato - come previsto - in prima squadra (opzione plausibile, visto che il Milan Futuro debutta domenica sera, ore 20.45, nel Girone B della terza divisione italiana contro l’Entella, mentre il Milan gioca a Parma il giorno prima alle 18.30) e fosse anche decisivo per le sorti rossonere, centrerebbe un nuovo primato. Dopo essere diventato, a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, il più giovane esordiente in Serie A, per Camarda si profila la possibilità di un nuovo record di precocità: quello di marcatore più giovane nella storia del Milan, un primato che resiste dal lontano 1960, quando Gianni Rivera realizzò la sua prima rete in rossonero a 17 anni e 80 giorni. Inoltre, si piazzerebbe al quarto posto dei più giovani a segnare un gol in Serie A, dopo Amedeo Amadei, lo stesso Rivera e Pietro Pellegri. Un sogno, per il momento, ma una possibilità che può divenire realtà in caso di convocazione, una pista sempre più concreta.