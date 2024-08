Getty Images

Parlare ormai di predestinato è riduttivo, nemmeno se hai già esordito in Serie A (a 15 anni e 260 giorni, superando Wisdom Amey che debuttò a 15 anni e 274 giorni per il primato) e sei stato il più giovane a farlo nella storia del nostro Paese. L’impatto di Camarda con il calcio professionistico è stato incredibile, dopo un’estate dove il bomber classe 2008 aveva messo la firma sul trionfo dell'Italia U17 sul Portogallo in finale e dov’era diventato il marcatore più giovane nella storia di Euro Under 19 (16 anni, 4 mesi, 8 giorni, più giovane di Buchel e Jovic).

Il gol che è valso il pareggio contro il Novara, nel secondo turno preliminare della Coppa Italia Serie C. Il leader offensivo del Milan Futuro (la società rossonera l’ha blindato con il suo primo contratto da professionista fino al 30 giugno del 2027), sotto la guida di Daniele Bonera,Un traguardo, l’ennesimo, nella sua precoce avventura nel mondo del calcio.