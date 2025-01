Milan, il Lipsia alza l’offerta per Okafor: trattativa vicina alla chiusura, libera posto per Rashford

Nella giornata di oggi il Milan ha avuto nuovi contatti positivi con il Lipsia: dopo aver declinato la prima proposta in prestito con diritto di riscatto a 12 ora il club tedesco ha alzato l’offerta a 14. La distanza tra i club è di circa 2 milioni di euro, le parti sono al lavoro per chiudere l’accordo già in serata.

OKAFOR CI PENSA- Noah Okafor, dopo aver parlato con il Milan e i suoi agenti, si sta convincendo della possibilità di andare a giocare con più continuità dopo un anno e mezzo dove ha trovato poco spazio in rossonero. Dal punto di vista economico non ci sono problemi, l’intesa per l’ingaggio è già stata trovata con l’agenzia che cura i suoi interessi.

Okafor al Lipsia libera un posto in lista che il Milan ha già in mente di destinare al grande colpo sul quale sta lavorando da giorni: Marcus. I contatti per il forte attaccante inglese potrebbero subire un accelerata nelle prossime ore.