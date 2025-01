Barcellona, finisce la telenovela Olmo: iscritto ufficialmente alla lista per LaLiga, niente Milan

Alessandro Di Gioia

36 minuti fa

La telenovela legata a Dani Olmo e Pau Victor, in casa Barcellona, è ufficialmente terminata. Il club catalano, dopo essersi rivolto infatti al Consiglio Superiore dello Sport (Consejo Superior de Deportes (CSD)) con un ricorso d'urgenza per poter inserire nuovamente i due calciatori nelle liste di tesseramento diramate da LaLiga e Federcalcio Spagnola, in attesa di una risoluzione definitiva dei ricorsi presentati proprio ai due enti da parte del club, ha ufficialmente potuto iscriverli alla lista per partecipare alle competizioni (campionato e Supercoppa).



NIENTE MILAN - Dopo il via libera del CSD anche LaLiga ha ufficializzato la decisione sul proprio sito: Dani Olmo e Pau Victor tornano già a disposizione di Hansi Flick in vista delle prossime gare, a partire dalla finale di Supercoppa spagnola, prevista per domenica. I due restano quindi calciatori del Barcellona, finché non verrà risolto in via definitiva il ricorso presentato dalla società catalana e dai due giocatori nei confronti della sanzione: di conseguenza, in chiave mercato, Dani Olmo non potrà svincolarsi gratuitamente e quindi non arriverà in Serie A, con il Milan che si era a lui interessato in caso di addio alla Catalogna.