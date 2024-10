Milan, il messaggio di Leao a Fonseca: "Nel Portogallo ho il sostegno di tutti e l'allenatore ha fiducia in me"

. Protagonista in positivo nella partita di Nations League contro la Polonia – la rete del vantaggio di Cristiano Ronaldo e diverse altre situazioni di pericolo sono partite dai suoi piedi – il numero 10 rossoneroper mettere a sedere un avversario e generare l'occasione non capitalizzata da Bruno Fernandes.. E le parole a fine gara del diretto interessato sembrano confermarlo.e di fare il meglio che posso. Fondamentalmente, fare il mio gioco per creare opportunità. La Scozia è una squadra molto corta; avevamo poco spazio e l’allenatore voleva che facessi movimenti profondi con e senza palla”., anche se non totalmente, nella sua esperienza italiana che ha toccato ormai i 5 anni di età. Rafa Leao pone l'accento su questi due aspetti ed. Un gol contro la Lazio e 4 assist distribuiti tra Parma, Venezia e Lecce non dicono esattamente tutta la verità. Gli errori di mira sottoporta e la tendenza ad assentarsi in alcuni momenti della partita rimane un peccato di gioventù non ancora eliminato e il nuovo allenatore Paulo Fonseca ha spesso posto l'accento pure sull'apporto nella fase di non possesso.L'atteggiamento decisamente pigro contro il Parma è costato la panchina a Roma con la Lazio – che ha poi generato l'episodio del cooling break in compagnia di Theo Hernandez – ma ha generato nell'ambiente la consapevolezza che servisse qualcosa di più per imporsi a tutti gli effetti come leader tecnico del Milan. E così,Nella sua esperienza rossonera,Quella di un calciatore che, soprattutto nella stagione 2021/2022 (quella dell'ultimo Scudetto) e a tratti in quella successiva, è capace di strappi impressionanti e destabilizzanti per le difese avversarie.per le settimane a venire?