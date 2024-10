L’inizio complicato, le voci sul mercato: Milan, la verità sul futuro di Camarda

Calciomercato/Ac Milan

Le storie locali raccontano di. A questi aggiungiamo due record ancora più significativi:, una sorta di Champions League da settore giovanile.per definizione e deve imparare a gestire il bello e il brutto che ne consegue. Sull’enfant prodige del calcio italiano sia le attenzioni che le aspettative sono triple rispetto ai coetanei. Francesco sta lavorando molto su questo aspetto con grande disponibilità. Sia verso i suoi allenatori di riferimento, Bonera e Guidi, che nei confronti dei compagni.. Di lui si è scritto e parlato tanto, forse troppo, negli ultimi giorni

- Uno dei maggiori esperti di calcio giovanile oltre ad essere l’ex responsabile del settore giovanile del Milanha fornito, nei giorni scorsi, uno spunto di riflessione su Francesco Camarda sul canale YouTube di Carlo Pellegatti: "È un problema grosso quello sulle fluidità fra le varie categorie. Il problema è che quando poi tu non ti decidi di puntare su un giocatore, succede che alzi un giocatore dall'U23 alla prima squadra per coprire un buco, però lì non gioca. Quindi non gioca in prima squadra neanche con l'U23, e quindi perde l'occasione per fare il momento di formazione più importante, la partita". L’ex calciatore e dirigente del Milan ha poi concluso: "Quindi il ragazzo ha perso un'occasione nella sua categoria, che non è la sua categoria, e l'ha persa in prima squadra, e di conseguenza qualcuno l'avrà persa con la Primavera perché aggregato con l'U23. Anche qui non è facile, è chiaro noi siamo qui a parlarne, però bisognerebbe sedersi e focalizzarsi anche su questo tipo di problema". L’osservazione pone un interrogativo sicuramente interessante ma vanno considerati anche dei punti: ilè un progetto neonato e come ogni novità presenta anche dei rischi e delle difficoltà all’inizio, Camarda non può essere esente da questo. Altro aspetto è quello su: Francesco è rimasto fuori in tre partite a causa di problemi fisici e di una convocazione in Prima squadra. Tradotto in parole povere: quando sta bene, gioca sempre. Sull’impatto che avrà sulla sua crescita l’aver saltato, praticamente, lo step con la formazione Primavera potremmo avere un quadro più completo solo nel giro di 6/12 mesi.

- Camarda andrà alla ricerca del suo primo gol su azione in campionato già a partire dalla prossima sfida di domenica prossima contro il fanalino di coda Legnago Salus. Testa al campo e non al mercato:. Il Diavolo vuole costruire il proprio futuro con Camarda.