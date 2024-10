Gazzetta dello Sport: "Il Milan ripensa a Berardi". Il nodo Chukwueze e i dubbi sui costi

e che, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, non è mai uscito realmente dai radar di Casa Milan., attaccante classe '94nello scorso campionato. Il calciatore neroverde è tornato abile ed arruolabile nel netto successo della sua squadra per 5-0 sul campo del Cittadella e, in una recente intervista rilasciata sempre alla rosea, non ha nascosto la sua ambizione di coronare il sogno di trasferirsi in una big."Fino a 26-27 anni non mi sentivo maturo. Io voglio giocare sempre e in quegli anni rifiutavo l'idea del turnover e della panchina. Forse era anche mancanza di fiducia nei miei mezzi, non credevo in me al 100%. Non ho rimpianti, nel frattempo ho capito,L'anno scorso volevo andare alla Juve, ma i club non si sono accordati. Io ci rimasi male, ho litigato con la società perché era il momento giusto.”. Parole piuttosto eloquenti, alle quali l'ad del Sassuoloa stretto giro di posta. Sottolineando come Berardi non abbia mai chiesto la cessione a gennaio ma che,Berardi è legato alla società emiliana fino a giugno 2027 e percepisce un ingaggio di circa 3 milioni di euro.A proposito delle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport sul ritorno di fiamma del Milan,che si sta imponendo come il migliore per rendimento nella formazione di Paulo Fonseca,nell'estate 2023, il nazionale nigeriano non ha saputo confermare le buone sensazioni destate nel precampionato, collezionando appena 194 minuti tra campionato e Champions League e non risultando mai efficace.Sotto contratto fino al 2028 e con un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione (circa 6,3 lordi per effetto del Decreto Crescita), ha qualche estimatore nel campionato saudita.(il calciatore in questione dovrebbe risiedere in Italia per almeno due stagioni consecutive),Tutto ciò, unito ai ragionevoli dubbi sulle condizioni fisiche di Berardi dopo un infortunio molto serio, sull'età e le possibili richieste economiche del Sassuolo, lasciano immaginare come la suggestione legata al nome dell'attaccante calabrese sia al momento destinata a rimanere tale.