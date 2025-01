Dalla Spagna - Milan, il Real Madrid vuole il ritorno in prestito di Jimenez

Getty Images

Per la prossima stagione,Tuttavia, come riportato da AS, Carlo Ancelotti ha chiesto a Florentino Perez un rinforzo in difesa per sostituire Carvajal, gravemente infortunatosi, nei prossimi sei mesi. Il quotidiano spagnolo indica anche altri nomi che il Real Madrid mantiene nei radar, in attesa che in estate arrivi il terzino destro inglese., giocatore delle giovanili dei Blancos, che è stato ceduto al Milan per cinque milioni di euro. La società madrilena sta esplorando un suo ritorno in prestito. Dal canto suo, i rossoneri non sono intenzionati a cedere l'iberico.

Ricordiamo la situazione su Jimenez: il laterale è arrivato al Milan nell'estate 2023 dal Real Madrid. Dodici mesi dopo, lo spagnolo è stato riscattato per 5 milioni di euro, diventando quindi a tutti gli effetti del club di Via Aldo Rossi, fino al 2028. Le Merengues, però, si sono tenuti il diritto di riprenderselo, pagando circa 9 milioni nel 2025 o 12 milioni nel 2026.