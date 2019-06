Milan in fortissimo pressing su Igli Tare. La dirigenza rossonera sta costruendo la squadra da affiancare a Maldini: Giampaolo in panchina è la scelta del Diavolo, Boban è la figura in grado di intrattenere rapporti con le istituzioni, ora tocca al casting ds. E Igli Tare della Lazio è il primo nome sulla lista.



FUTURO TARE - Come riporta la Gazzetta dello Sport, la trattativa per prendere Tare è lunga, convincere Lotito sarà durissimo. Maldini vuole fortemente Tare, che non si è sbilanciato ma non ha chiuso la strada al club rossonero. Che sarebbe addirittura disposto a pagare una ricca penale, pur di averlo nella sua squadra dirigenziale. Il futuro di Tare è ancora tutto da scrivere.